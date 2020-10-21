Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам: есть три блока проблем, которые мы должны рассмотреть

Новости Беларуси. Большой разговор 21 октября во Дворце Независимости. В зале совещаний – вся вертикаль власти. В повестке – вопросы экономики, политики и общественной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Большой разговор 21 октября во Дворце Независимости. В зале совещаний – вся вертикаль власти. В повестке – вопросы экономики, политики и общественной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участниками встречи стали более 20 человек – премьер-министр, главы обеих палат парламента, руководители силовых ведомств, Комитета государственного контроля и губернаторы.
В начале разговора Александр Лукашенко определил жесткий регламент для участников совещания. Во время встречи именно трем блокам необходимо уделить пристальное внимание. Бесспорно, темы горячие и требуют детального обсуждения на всех уровнях.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Три блока проблем, которые мы должны рассмотреть. Блок экономики и финансов, блок политики, ну и третья группа вопросов касается общественной безопасности. Здесь присутствуют представители всех силовых структур. Возможно, будет ряд проблем вне этих блоков. Мы их выслушаем. Только давайте договоримся, что мы будем работать оперативно, соблюдая регламент. Попросил бы, чтобы доклады были до 7 минут, не больше. Это основные вопросы, не углубляясь в какие-то глобальные проблемы, потому что, как я понимаю, правительство вчера рассмотрело, возможно, и приняло решения по перспективам развития на будущий год и бюджету. А значит, мы еще встретимся, возможно, в ноябре и уже более детально рассмотрим перспективы будущего года.
Сегодня же Александр Лукашенко анонсировал еще одну предполагаемую встречу большим составом, но уже в декабре, где предстоит обсудить вопросы подготовки к Всебелорусскому народному собранию, определить задачи развития нашей страны на будущую пятилетку, в то же время рассмотреть уже глобальные вопросы развития Беларуси.