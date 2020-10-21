Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам: есть три блока проблем, которые мы должны рассмотреть

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Три блока проблем, которые мы должны рассмотреть. Блок экономики и финансов, блок политики, ну и третья группа вопросов касается общественной безопасности. Здесь присутствуют представители всех силовых структур. Возможно, будет ряд проблем вне этих блоков. Мы их выслушаем. Только давайте договоримся, что мы будем работать оперативно, соблюдая регламент. Попросил бы, чтобы доклады были до 7 минут, не больше. Это основные вопросы, не углубляясь в какие-то глобальные проблемы, потому что, как я понимаю, правительство вчера рассмотрело, возможно, и приняло решения по перспективам развития на будущий год и бюджету. А значит, мы еще встретимся, возможно, в ноябре и уже более детально рассмотрим перспективы будущего года.