Александр Лукашенко: Мы выжили в этой блокаде в условиях финансового кризиса

На совместном заседании обеих палат Парламента Президент Александр Лукашенко обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Беларусь должна выйти из кризиса более современной и готовой к жесткой конкуренции в условиях не докризисного, а уже послекризисного мира. Президент подчеркнул, что основным ориентиром во всех сферах деятельности является качество. Это качество производимых товаров и услуг, управления и самое важное — качество жизни людей.

Алеся Высоцкая, телекомпания СТВ:

К привычным хозяевам Овального зала сегодня добавились еще сотни гостей. Вот уже 14 лет именно здесь пишется новейшая история Беларуси. Послание становиться стратегией развития страны как минимум на год. Поэтому не случайно к нему такой большой интерес.

Ощущение того, что это Послание будет особенным, было у многих. 2010 — год ключевой и во многом определяющий. Именно поэтому ориентир для всех сфер жизни — качество.

Глава государства намеренно расширил понятие слова «качество». Отечественной экономике, заметил Александр Лукашенко, нужен качественный прорыв. И обеспечат его пять стратегий: технологическая, деловая, транзитная, энергетическая и стратегия всеобъемлющей информатизации.

Александр Лукашенко:

Прежде всего, новая технологическая стратегия. Ее составными частями должны стать: структурные преобразования экономики, предполагающие преобладание отраслей, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью, создание высокотехнологичных производств, способных предложить миру принципиально новые виды товаров и услуг, формирование рыночных стимулов для повышения инновационной активности всех субъектов хозяйствования.

По мнению Александра Лукашенко, добиться динамичного прорыва — это значит привести в действие рычаги не только экономические, но и социальные, культурные и духовные. И цель всех усилий — это формирование по-современному конкурентоспособных как экономики и государства, так и белорусской нации. Надо сказать, многое уже удалось сделать. В прошлом году, к примеру, снижение ВВП отдельных стран мира измерялось двузначными цифрами. Беларуси удалось сохранить стабильность и даже обеспечить прирост — это и инвестиции в основной капитал, и жилищное строительство, сельское хозяйство и производство. Как результат — рост нашего ВВП на процент по сравнению с докризисными 2008 годом.

Александр Лукашенко:

Всемирный банк и Международный валютный фонд, оценки которых всегда отличались скептицизмом по отношению к Беларуси, были вынуждены признать, что стадию рецессии Беларусь уже прошла и страна начинает подъем. И мы об этом уже сообщали в первом квартале. Порядка 5% ВВП мы уже получили. Как помните, к концу года мы должны достичь как минимум 11%. У нас есть уверенность и расчеты, что мы достигнем этого уровня.

Пожалуй, один из важнейших успехов — государству в самых сложных условиях удалось сберечь главное — доверие людей к власти. Массовых увольнений не допущено, как это произошло во многих европейских странах и в США. Не сократились и социальные расходы. Население не испытывает проблем с тем же теплом, электроэнергией, топливом и продовольствием. Хотя работу Правительства удовлетворительной признать и нельзя — подчеркнул Президент. На поверхность вышли проблемы, которые сегодня требуют немедленного решения.

Александр Лукашенко:

Прежде всего, это касается сокращения сверхнормативных запасов готовой продукции на складах промышленных предприятий. С нового года увеличение запасов возобновилось, причем возросшими темпами. По состоянию на 1 апреля на складах скопилось продукции на сумму более 6 триллионов рублей.

Прошу тех, кого я назвал, подготовиться к тому, что за это придется отвечать, причем очень серьезно.

Как известно, экономика страны складывается из результатов отдельно взятых предприятий. Президент предложил разложить всю цепочку работы и проанализировать: та ли продукция сегодня производится, правильно ли налажен сбыт, есть ли обратная связь с потребителем. Только с учетом всех составляющих можно формировать стратегию развития. К тому же в приоритетах должны быть инновации.

Александр Лукашенко:

Думаю, созрели предпосылки для разработки и принятия комплексного закона «О государственной инновационной политике». Поручаю Правительству, Национальной Академии наук и Парламенту в самые сжатые сроки заняться этим. Следует реализовать комплекс мер, направленных на значительное повышение инвестиционной привлекательности нашей экономики. Все больше и больше солидных инвесторов приходят в Беларусь. Но с чем они порой сталкиваются? С неразворотливостью на местах и откровенным бюрократизмом.

Вести бизнес в Беларуси — выгодно и удобно — это поняли уже многие иностранные инвесторы. Будучи на перекрестке транзитных путей, Беларусь создает и максимально благоприятные условия ведения бизнеса. Планка на ближайшее время — войти по этому показателю в первую тридцатку стран

Хотя послание подразумевает под собой масштабно — стратегию, Александр Лукашенко сегодня много переходил на личности и давал поручения конкретным чиновникам. К примеру, руководителю Комитета государственного контроля — навести порядок с арендными отношениями. Итоги должны быть в течение месяца. Председателю правления Нацбанка — разобраться с проблемами в строительной отрасли. Кстати, в строительстве, хоть и не без проблем, Беларусь здесь тоже преуспела. Ни одна страна мира не строит столько и вряд ли где есть льготные кредиты на 40 лет под 1%.

Александр Лукашенко:

По объему ежегодно вводимой жилой площади в расчете на 10 тысяч населения наша страна является лидером среди государств СНГ. К примеру, если в прошлом году в Беларуси было построено около 6 миллионов квадратных метров жилья, то в текущем году планируется 7 миллионов.

Сильная социальная политика была и остается приоритетом белорусской модели развития, и все экономические устремления нацелены на одно — создание условий для человека. В следующей пятилетке Беларусь должна войти в число пятидесяти стран с наибольшим индексом человеческого потенциала.

Александр Лукашенко:

Социальная защита — это пакет гарантий, который государство предоставляет в различных сферах жизнедеятельности, обеспечивающих благополучие и здоровье людей: в жилищном строительстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении, образовании, спорте, транспортном обслуживании и других областях.

Экономический успех глава государства видит также в переходе от дотационного сельскохозяйственного производства к рентабельному агробизнесу. В приоритетах и программа развития Полесья и возрождение мелиорированных земель. Во внешней политике — все та же сбалансированная многовекторность без разделения на Восток и Запад, прагматизм во всех отношениях.

Александр Лукашенко:

Мы выжили в этой блокаде в условиях финансового кризиса. И сегодня я вынужден благодарить не Россию — родную матушку, а своих «врагов» (беру в кавычки) — МВФ, Европу, Запад. Они нам эти миллиарды давали, чтобы страна выжила. Сегодня мы говорили, что сегодня нам эта программа уже не нужна. Но они нас поддержали. Почему вы к нам так относитесь? Ну не будет здесь цветных революций, родные мои, пока я Президент.

Традиционно Александр Лукашенко был сегодня откровенен и эмоционален. За время выступления журналисты насчитали порядка 20 отступлений от заранее подготовленного текста. Как говорят, в Послании важно все: и текст, и контекст, и подтекст. Сегодня в нем было все. Четыре часа в прямом эфире, после чего еще открытое общение с депутатами. Нынешнее Послание по праву войдет в новейшую белорусскую историю.

Алеся Высоцкая, Наталья Бреус, телекомпания СТВ.