Александр Лукашенко: Мы выстраиваем добрые отношения с католической церковью

Между государством и католической церковью сложились хорошие отношения. Мы стараемся поддерживать мир, потому что это основа стабильности государства – заявил Александр Лукашенко на встрече с легатом Папы Римского Бенедикта XVI кардиналом Йозефом Томко.

Дипломатическим отношениям между Беларусью и Святым престолом уже больше 15 лет. Но активизировались эти связи после того, как в 2009 году Президент посетил Ватикан и лично встретился с Папой Римским Бенедиктом XVI. И вот теперь взаимное соглашение между Беларусью и Ватиканом практически готово. Оно будет аналогично тому, которое действует сейчас между Беларусью и православной церковью.

Буквально в первых своих словах Александр Лукашенко через гостя передал благодарность Папе Бенедикту XVI. Дело в том, что приехавший в Беларусь кардинал Йозеф Томко – не только чрезвычайный посланник, но и ближайший сподвижник Понтифика. Впрочем, Президент замечает сразу – проблем с католической церковью в Беларуси нет. Ведь мы живём в стране, в которой около 14% верующих – католики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На территории бывшего СССР мы занимаем второе место после Литвы по числу верующих католиков. И правительство, и я обязаны учитывать этот фактор. Отсюда мы выстраиваем добрые отношения с католической церковью. У нас сегодня 25 конфессий и разных направлений вероисповедания. И я не помню, чтобы были какие-то противоречия между конфессиями. Это основа стабильности нашего государства и в том числе в хороших взаимоотношениях с католической церковью. Моя политика в этом смысле абсолютно искренняя. Мы стараемся поддерживать этот мир, потому что это основа стабильности нашего государства. Вы можете не беспокоиться о ситуации, которая складывается вокруг католической церкви. Я прошу Вас передать моему доброму, я надеюсь, другу Папе Бенедикту мои самые добрые пожелания. Все подарки Папы Римского у меня находятся на самом видном месте.

Понтифик вручил Александру Лукашенко сувенирную монету, а Президент в свою очередь, икону белорусского мастера. Ту памятную встречу в апреле 2009 года сотни мировых СМИ потом назвали исторической.

Тогда Президент и Понтифик говорили целых полчаса. Журналисты немало удивились: похожая аудиенция с Принцом Чарльзом Уэльским длилась вдвое меньше. Но обсудить действительно было что. Тогда Беларусь и Ватикан впервые решили заключить соглашение о сотрудничестве. И вот сегодня – договор в стадии финальной доработки. Он будет очень похож на тот, что действует сейчас между государством и белорусской православной церковью. Именно поэтому сегодняшний диалог с римским гостем обещал стать предметным. Но начал кардинал Томко с пожеланий от Папы Римского.

Йозеф Томко, легат Папы Римского Бенедикта XVI:

Я только два дня назад видел папу Римского Бенедикта XVI. Когда я пришёл к нему, он сразу же сказал: «Аааа! Вы едете в Минск? Поэтому передайте все мои пожелания господину Президент. А также передайте пожелания всем людям Беларуси». Поэтому я очень счастлив иметь возможность передать его пожелания вам, господин Президент, и белорусскому народу. Я приехал сюда со счастливым чувством, потому что я чувствую, что приехал в прекрасную семью.

На ближайшие дни у посланника Папы в Минске активная программа. Один из главных пунктов – уже девятого октября кардинал Томко примет участие в праздновании 300-летия освящения Минского кафедрального собора имени Пресвятой Девы Марии. Это главный храм белорусских католиков. Хоть и не самый большой по размеру.

Тадеуш Кондрусевич, Митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Республике Беларусь:

Вельмі важна тое, што кардынал Томка звернецца да нашых вернікаў на беларускай мове. Сам прыезд Папскага легата, і тое, што ён звернецца на беларускай мове да нашых вернікаў, – гэта знак пашаны, як для беларускага касцёла, так і для ўсёй краіны.

Сейчас в одном только Минске четыре католических костёла. Казалось бы, не так много, но восемь новых площадок под строительство уже отданы Минско-Могилёвской архиепархии. За государственные средства восстанавливают сейчас и известный Красный костёл на площади Независимости. Впрочем, у Минска и Ватикана сегодня в наработках с десяток вполне конкретных культурно-духовных проектов.

Предлагается, к примеру, организовать в залах канцелярии Ватикана выставку белорусских икон, создать при помощи римских экспертов электронную базу иконографических сюжетов культовой живописи Беларуси или вот ещё: провести в Ватиканских архивах совместную работу по поиску документов, которые могли бы быть важными для истории Беларуси.

Наталья Копотева, Александр Горощенко, телекомпания СТВ