Александр Лукашенко: Мы сохранили народное достояние, которое в других странах ушло за бесценок

Об этом 6 декабря было заявлено на IV Всебелорусском народном собрании. Форум проходит в Минске четвертый раз за историю молодого белорусского суверенного государства. Он собрал в столице 2,5 тысячи делегатов. Своим избранникам граждане страны доверили озвучить общественное мнение по самым актуальным вопросам.

Участники собрания подводят итоги прошедших пяти лет и обсуждают, как будет жить страна в следующей пятилетке.

Выступление Президента длилось более трех часов, и в своей речи Александр Лукашенко коснулся всех сфер жизни страны.

В начале глава государства подвел итог прошедшей пятилетки. За это время создано 185 новых предприятий, более 320 прошли кардинальную модернизацию. Все это позволило создать новые рабочие места и наладить производство конкурентоспособной продукции. За пятилетку наша страна увеличила ее выпуск в четыре раза. Ежегодно Беларусь продает за рубеж товаров на 25 миллиардов долларов. Фактически, в стране создана база для перестраивания экономики на инновационный лад. Среднегодовой темп экономического развития Беларуси в истекшей пятилетке составил около 8%. Выше он только у 12 стран мира.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь доказала свою способность обеспечить устойчивое развитие и национальную безопасность даже в самых жестких внешних условиях. Страна не прогнулась, не смотря на неимоверное давление и массированный шантаж со всех сторон. Мы не дали погубить созданную политическую и социальную стабильность. Мы сохранили народное достояние, которое в других странах ушло за бесценок.

За прошедшие пять лет мы сделали колоссальный рывок в социально-экономическом развитии страны. Несмотря ни на какие трудности, мы выполнили то, что обещали народу на предыдущем съезде. И это не подарок от господа Бога и не результат сырьевого экспорта. Белорусскому народу никогда и ничего не доставалось просто так. Это итог общего дела и напряженного труда.

Наш социально-политический курс не на словах, а на деле доказал свою эффективность. И многие, даже наши прежние оппоненты как внутри страны, так и за рубежом, вынуждены это признать. Благодаря своей модели развития нам удалось спасти страну от губительного кризиса, предотвратить последствия, которые пришлось испытать большинству стран мира. Время выбрало нас. Нашему поколению дан великий шанс: впервые за тысячелетнюю историю сформировать свое суверенное государство. Никогда прежде у нас не было самостоятельного белорусского государства, в котором сам народ выбирал власть и свой путь развития. Глубина и значимость этого велика. Ведь независимость – это не формальный акт принятия деклараций и не просто внешние атрибуты: флаг, герб, гимн, валюта. Главное – это право народа самостоятельно выбирать стратегию социально-экономического, политического и культурного развития. Отстаивать собственные национальные интересы и обеспечивать рост уровня жизни.