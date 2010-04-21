2010 год должен стать годом динамичного прорыва в Беларуси. Об этом заявил накануне Александр Лукашенко, выступая с ежегодным Посланием к народу и парламенту.

Глава государства подчеркнул, что наша республика — одна из немногих стран в мире, которые сумели добиться в кризисном 2009 году роста ВВП. Беларуси удалось сохранить производство и не растерять научный и кадровый потенциал. В этом году — подчеркнул Александр Лукашенко — основным ориентиром во всех сферах деятельности станет качество.

Александр Лукашенко:

нам жизненно необходим качественный прорыв в отечественной экономике. Что может его обеспечить? Прежде всего, новая технологическая стратегия. Ее составными частями должны стать: структурные преобразования экономики, предполагающие преобладание отраслей, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью, создание высокотехнологичных производств, способных предложить миру принципиально новые виды товаров и услуг, формирование рыночных стимулов для повышения инновационной активности всех субъектов хозяйствования.

Президент заявил, что настало время для принятия Директивы №4. Документ, как ожидается, будет посвящен дальнейшей либерализации экономики.

Александр Лукашенко потребовал кардинально упростить налоговую систему страны. Белорусский лидер также поручил правительству разработать в нынешнем году проект новой программы возрождения села. Сельское хозяйство должно стать свободной зоной для привлечения инвестиций.

Александр Лукашенко:

Мы переходим от дотационного сельскохозяйственного производства к рентабельному агробизнесу. Я когда-то мечтал, а сегодня я уверен, что в этом году без дотаций государства в сельском хозяйстве мы будем иметь рентабельное производство. Пусть 5 или 7%, но это победа. Ведь мы без дотаций государства производили убыточную сельхозпродукцию. Сейчас мы вышли на рентабельность сельскохозяйственной продукции — молоко, мясо, зерно и так далее.