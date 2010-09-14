Александр Лукашенко: Мы не «заточились» на российское руководство так, как некоторые думают

Беларусь во время председательства в ОДКБ намерена придать больше динамизма организации. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня в Минске на встрече с генеральным секретарем Организации Договора о Коллективной Безопасности Николаем Бордюжей.

Основные позиции Беларуси в отношении ОДКБ остаются неизменными. Это прежде всего — более эффективная реализация имеющегося потенциала. В том числе — рост влиятельности организации в международном формате. А также - снятие всех имеющихся противоречий между участниками ОДКБ. Например, рассматривать безопасность в комплексе, не разделяя ее на экономическую или военную.

Александр Лукашенко:

Мы никогда с прохладцей не относились к тем мероприятиям, которые возглавляли. Мы будем очень серьезно работать в год председательства в ОДКБ. Нас, естественно, волнуют наши отношения с нашим главным партнером в ОДКБ - Российской Федерацией. Но, несмотря на то, что российское руководство нас постоянно последнее время «цапает за разные части тела», мы не заточились на него так, как, может быть, некоторые думают. Мы вполне адекватно оцениваем то, что происходит. Встречаясь с вами, человеком русским и очень порядочным и честным, с моей точки зрения, я хочу, чтобы вы об этом вообще не думали. Эти недоразумения рано или поздно развеются. Я хочу, чтобы вы понимали, что мы были и будем для русского человека надежным оплотом, опорой, форпостом, как это принято говорить в России. Мы всегда были и будем вместе, и никаким политикам не суждено разорвать наши отношения. Как раз в этом ключе и действует наша Организация Договора о коллективной безопасности. В этом ключе мы будем строить свою политику без излишних претензий, наскоков на своих партнеров. Надо сегодня созидать, а не разрушать.

Николай Бордюжа, Генеральный секретарь Организации Договора о Коллективной Безопасности:

Мы сегодня готовимся, работаем с Советом безопасности, Министерством иностранных дел Беларуси относительно подготовки к председательству Беларуси в ОДКБ. В 2006 году, когда Беларусь председательствовала в ОДКБ, было сделано очень много, дан очень серьезный импульс для развития Организации. Тогда были заложены очень многие решения, которые сегодня реализованы. Конечно, мы хотим, чтобы таким же успешным было и предстоящее председательство Беларуси в ОДКБ.



Напомним, что в декабре этого года наша страна возглавит Организацию Договора о коллективной безопасности. Ранее это происходило дважды - в 2000 и 2006 годах.