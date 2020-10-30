Александр Лукашенко: мы не настолько глупы, чтобы против флагов воевать, мы воюем против чуждых идей и людей, в головах которых эти идеи

Только тот победит, кто имеет железную волю и терпение. Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красная черта, красные линии. И не дай бог кто-то их преступит (подробнее здесь ).

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Впервые в истории не только этого символического здания, но и в истории моего президентства и новой Беларуси мы проводим эту встречу. Я попросил министра, чтобы он пригласил вас, мужественных, честных и порядочных людей, которые на сегодня – пока на сегодня – отстояли суверенитет и независимость нашей страны.

Нас рвали и делили на куски, на клочья благодаря нашим в основном нацменам. А те не сориентировались: то одних просили, чтобы им подарили суверенитет и независимость… Дошло до того, что под БЧБ-флагами в последнюю войну они стали на сторону кровавого фашизма и сегодня оправдываются, что они хотели таким образом получить независимость. Получили? Получили каждого третьего погибшего, искалеченного и умершего потом.

Александр Лукашенко: может быть, кто-то и дрожал, но вот генералы видели, что у меня даже волос не дрогнул

Страна превратилась в руины. И они сегодня поднимают этот флаг над головой. Кто они? Флаг ни в чем не виноват, я уже об этом говорил. Дело не в этой матерчатой тряпке, дело не в этом, а дело в том, что у людей ассоциируется с этим флагом. Поэтому мы с вами не против флагов воюем, мы не настолько глупы, чтобы против флагов воевать, мы воюем против тех чуждых идей и тех людей, в головах которых эти идеи.