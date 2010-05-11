Александр Лукашенко: Мы хотели бы, чтобы наша Россия-матушка не ставила нас на обочину или выбрасывала на задворки

Беларусь выступает за выстраивание взаимовыгодных и равноправных отношений с Россией. Такое заявление сделал Александр Лукашенко на встрече с делегацией Курганской области.

Переговоры с губернатором Олегом Богомоловым сегодня вышли далеко за пределы межрегионального сотрудничества.

Курганская область не может похвастаться природными богатствами: нефти и газа там, к примеру, нет. Зато есть развитый агропромышленный комплекс и ряд высокотехнологичных предприятий. Всё это делает экономики Беларуси и данного российского региона похожими, а значит, и создает предпосылки для более тесного сотрудничества.

По традиции, с делегациями из российских областей президент Александр Лукашенко встречается лично. Сотрудничество с регионами соседней страны — это один из приоритетов белорусской внешней политики, который дает свои экономические плоды. К примеру, товарооборот между нашей страной и Курганской областью в этом году вырос ровно в три раза.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Россия была и остается нашим главным стратегическим партнером и союзником. В отношениях не всё гладко. Порой мелочный прагматизм и сиюминутная выгода затмевают здравую логику и долгосрочные перспективы. Поэтому в общих интересах – преодолеть разногласия, найти взаимовыгодные решения по всем вопросам. В текущем году в России наметилась определенная тенденция экономической стабилизации, связанная с ростом промышленного производства. Нас это очень обнадеживает, потому что мы завязаны с вами в теснейшей промышленной кооперации. Это подтолкнет нашу взаимную торговлю и позволит сохранить рабочие места.

Переговоры в Администрации президента сегодня вышли за пределы региональной тематики. Если с российскими губернаторами Беларусь сохраняет устойчивые контакты, то отношения с центром — не такие гладкие.

Сегодня Александр Лукашенко признался, что «порой мелочный прагматизм и сиюминутная выгода затмевают здравую логику и долгосрочные перспективы». Президент заявил, что наша страна выступает за выстраивание взаимовыгодных и равноправных отношений с Россией.

Александр Лукашенко:

Мы не требуем чего-то там большого, чтобы Россия нас кормила, тащила и так далее. Мы не хотим быть ни у кого нахлебниками. Но мы хотели бы, чтобы наша Россия-матушка не ставила нас на обочину или выбрасывала на задворки.

Александр Лукашенко вновь напомнил о введении пошлин на российскую нефть. В такой ситуации Беларуси пришлось искать других поставщиков энергоресурсов.

Глава государства также затронул тему приватизации. Президент заявил, что россияне могут стать владельцами белорусских активов, но с одной важной оговоркой — на рыночных условиях. Кроме этого, Александр Лукашенко высказался и о недавних проблемах, вызванных ограничительными мерами в отношении белорусских товаров на российском рынке.

Александр Лукашенко:

Я не хочу, чтоб вы уехали отсюда и думали, что у Лукашенко есть что-то там за пазухой антироссийского. Нет более пророссийского человека в Беларуси, чем Лукашенко. И я это доказываю 15 лет. У вас никогда в Беларуси не было проблем.

Президент сообщил, что договорился встретиться с Дмитрием Медведевым в ближайшее время и обсудить все острые вопросы.

Александр Лукашенко сегодня опроверг информацию некоторых российских СМИ. Журналисты написали, что 8 мая в Москве Медведев был не очень тактичен во время встречи глав государств.

Александр Лукашенко:

Последняя наша встреча, как и все, кстати, предыдущие с Президентом России, абсолютно конструктивные. Мы абсолютно понимаем друг друга. И вот это вранье, перевертывание часто подмывают: хоть ты возьми и опубликуй стенограмму, чтобы люди увидели истинные взаимоотношения глав государств.

Глава государства рассказал, что у него вызвала недоумение позиция российского депутата Маркова, который поддержал резолюцию против Беларуси в ПАСЕ.

Александр Лукашенко:

Как будто с правами человека у нас хуже, чем в России. Возьмем только этот фактор. Куда же абсурднее для русского человека такой поступок? Понимаете, это уже шпильку надо вставить. Но надо вставлять эти шпильки друг другу. Не надо на международную арену выходить.

На встрече с губернатором Курганской области Александр Лукашенко прокомментировал и результаты неформального саммита ОДКБ в Москве. Лидеры стран-участниц организации поддержали позицию Беларуси по Киргизии.

Александр Лукашенко:

Записано русским языком, и все подписали, в том числе Президент России, и Назарбаев и другие, что это был неконституционный переворот. Что касается моей позиции по Бакиеву, то все без исключения признали, что это поступок со стороны белорусского президента, что президент поступил правильно. И не надо никаких инсинуаций.

Если Россия потеряет Беларусь, то Кремль никогда больше не найдет союзников не только на постсоветском пространстве, но и в мире. Такую позицию высказал сегодня Александр Лукашенко. По мнению Президента, в белорусско-российских отношениях не приемлемо слово «партнер». Более подходящее определение — один народ. Главное, чтобы в интеграционные процессы не вмешивалась искаженная бухгалтерия.

Алексей Адашкин, Валерий Науменко и Александр Горощенко, телекомпания СТВ.