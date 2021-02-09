Александр Лукашенко: Минск – это лицо страны, город, с которого надо брать пример

9 февраля Александр Лукашенко поинтересовался состоянием дел сразу в нескольких сферах. Речь шла и о наведении порядка с объектами недвижимости в районе площади Якуба Коласа, нереализованных инвестиционных проектах. Не оставили без внимания и непростые погодные условия. Минск сегодня утром столкнулся со сложной дорожной ситуацией и 10-балльными пробками. Президент подчеркнул: коммунальные службы были готовы к снегопаду. Для расчистки улиц было привлечено порядка 750 единиц техники. Но организации не хватает. В Минске работает сильная команда руководителей различного уровня, и она должна обеспечить решение этого вопроса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Минск – это лицо страны, это город, с которого надо брать пример. Например, непростая ситуация складывается сегодня в стране в связи с этими циклонами. Для нас это несколько непривычно, скажем так, потому что зимы всегда были не зимами, а в этом году – настоящая зима, особенно сегодня, когда температура пусть, казалось бы, не очень низкая (10-15 градусов), но сильный ветер и снег. Такого я уже давно не помню. Неожиданность для нас в том, что люди жалуются. Мы мониторим интернет, по всем каналам. Жалуются, что мы не успеваем расчищать. Улицы мы, может, и расчищаем, успеваем, а вот переулки, дворы и чуть ли не подход к дому и подъезду каждого человека [не успеваем – прим. ред.]. Конечно, нас можно критиковать, но в такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке.

Но вы же понимаете, это город. Это не в деревне, где вышел на улицу, возле забора стоит лопата – очистил. Человек самоорганизован в деревне, это его обычная работа. В городе людей надо организовать, если надо, помочь инструментом. И четко людям сказать: «Слушайте, ситуация такая. Вот эта территория за вами, а это мы вам будем чистить». То есть вопрос в организации дела.