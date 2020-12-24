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Александр Лукашенко: люди, дарящие доброту и теплоту нуждающимся, стали образцом белорусской нации

24 декабря 2020 09:43
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Новости Беларуси. Люди, дарящие свою доброту и теплоту нуждающимся, стали образцом белорусской нации. Государство сделает все, чтобы дети жили в красивой и безопасной стране. Об этом Александр Лукашенко заявил 24 декабря на благотворительном новогоднем празднике для детей в рамках акции «Наши дети», сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте поблагодарим тех, кто идет к детям, старикам. Это те, кто участвует в акции «Наши дети». Уважаемые взрослые, предприниматели и бизнесмены, просто люди доброй воли, позвольте мне от имени белорусского народа в очередной раз поблагодарить вас за ту доброту и теплоту, которую вы дарите в эти предновогодние и новогодние дни всем тем, кто нуждается в помощи, доброте и теплоте. Это действительно образец и показатель нашей нации, доброй, толерантной и очень перспективной.    

Гостями новогоднего благотворительного праздника во Дворце Республики стали около 2,5 тысяч детей из разных регионов республики.   

# Новый год # общество # Александр Лукашенко

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