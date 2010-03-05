Александр Лукашенко: Льну в стране быть!

Глава государства поручил в кратчайшие сроки установить на предприятии новое оборудование. Для этого должен быть упрощён порядок его закупки.

Кроме того, Александр Лукашенко поручил увеличить госзаказ на льнопродукцию.

Сегодня лён в странах, где его выращивают, — это стратегическая статья бюджета. По оценкам специалистов, мировая потребность в этом виде продукции сегодня удовлетворяется лишь на 70-80%. Свои программы по развитию этой отрасли есть в России, Китае и даже в Южной Африке.

Конечно же, Беларусь — не исключение. Уже несколько лет мы вкладываем огромные деньги в эту сферу, правда, результаты пока слабые: 33 предприятия этой отрасли — убыточные. Рентабельность — в минусе, даже несмотря на существующие госзаказы.

Посещение Президентом Беларуси Оршанского льнокомбината — не просто закономерно: предприятие в отрасли ключевое. Сегодня льнокомбинат — в долгах как в шелках.

Александр Лукашенко о проблемах предприятия осведомлен детально. Складские запасы — как объемы производства за 3,5 месяца. Резко упали продажи, а долги растут как на дрожжах. Причины такой ситуации — плохое сырье и низкое качество продукции.

Президент интересуется, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы изучили рынок и приняли решение: льну в стране быть. Спрос на льнопродукцию есть, но на качественную.

Александр Лукашенко не захотел идти по маршруту, который для него запланировали чиновники — в основном, это были модернизированные цеха. Президент отправился посмотреть и другие площади льнокомбината. В большинстве случаев оборудование оказалось устаревшим не только морально, но и физически. Некоторые станки были произведены аж в 70-е годы прошлого века. А один из цехов и вовсе пустовал. Президент дал поручение Госконтролю разобраться в ситуации.

Больше всего Главу государства поразили условия, в которых работают люди на производстве. Если чистые конвейеры с новым импортным оборудованием сияют образцово-показательной белизной, то немодернизированные оставляют желать лучшего. В одном из таких цехов Александр Лукашенко пообщался с работницами, после чего Президент обратился уже к чиновникам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот вы меня привезли в кусочек здания и хотели показать, какие вы хорошие. А я вижу, что параллельно с модернизацией производства нужно обеспечить нормальные условия работы этим людям. Как тут можно работать круглые сутки при таких условиях? Здесь же дышать нечем!

Здесь должны быть и стеллажи, и электрокары, чтобы перевозить продукцию.

Красильно-отделочный цех уже модернизирован. На готовые ткани здесь накладывают рисунок. Установлены два станка: один для мелких тканей, другой — для более крупных.

Президент ходил по предприятию в общей сложности два часа. Надо отметить, что чиновники на возникающие вопросы Президента отвечали с трудом. Говорили, что надо завершить вторую и третью очереди модернизации.

Александр Лукашенко просил дать ответ на вопрос: «Что нужно для эффективной работы льнокомбината?».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я разрешаю вам упростить конкурс, определить цену и привезти продукцию. Сделаете за 10 дней — хорошо, за месяц — тоже.

Еще одно поручение Президента касалось посевов льна. К сожалению, у нас производится не только некачественная продукция, но и некачественное сырье. Вопрос в том, насколько быстро можно исправить ситуацию.

После того как был осмотрен последний цех льнокомбината, Президент открыл и провел большое совещание, посвященное развитию льняной отрасли в Беларуси.

Евгений Горин, Валерий Науменко, Витебская область, Орша, телекомпания СТВ.

После посещения предприятия Президент провел совещание по развитию льняной отрасли. Александр Лукашенко выразил резкое недовольство работой белорусских льнозаводов и заявил о недопустимости сворачивания отрасли по производству льна в Беларуси. По словам Президента, задача номер один сегодня — произвести оптимальное количество льноволокна, которое можно переработать и продать.

Разговор сегодня получился жёстким, длился более четырех часов. Только за последние годы Президент дал более ста поручений, но выполнены из них только единицы. Проблем в льноводческой отрасли предостаточно, несмотря на огромные вложения государства. Хроническая убыточность характерна сегодня для всех звеньев льняного комплекса. Причин этому сегодня называлось много. Но на первоначальном этапе — это качество сырья. Как сегодня отметил Александр Лукашенко, имея хорошие природные условия, мы почему-то не можем вырастить достойный лен.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Возьмем начальное звено цикла — производство тресты. У нас этим занимается 208 льносеющих хозяйств, а также 49 льнозаводов. Казалось бы, такому количеству под силу выполнять годовые задания по сбору и выработке льноволокна. Однако за 5 лет мы не производили более 40 тысяч волокна при плане 60 тысяч.

Из-за низкого качества сырья доля наиболее ценного длинного волокна составляет 20%. И все потому, что повсеместно нарушается технология возделывания льна. К тому же, у нас нет механизма, стимулирующего хозяйства отдавать льнопригодные почвы специализированным механизированным отрядам предприятий. Наплевательски относятся также и к оптимальным срокам уборки льна, расстила и подъема тресты. Зачастую ее поднимают не в сентябре, а в ноябре, когда от дождей она значительно потеряла в качестве.

Своё мнение высказали сегодня и губернаторы, и руководство комбината, и правительство. Позиции были совершенно разными. Одни уверены, что проблема — в некачественных семенах, другие — что во всём виноваты технологии обработки почвы. Третьи — что дело в кадрах. Но, по сути, здесь — совокупность причин.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

У нас остаются серьезные претензии к облисполкому по выделению к посеву льнопригодных почв. Таких хозяйств больше в Минской и Витебской областях. Каждую весну мы обсуждаем эти вопросы, а результатов не получаем. Во многих хозяйствах земля выделяется по остаточному принципу, причем эти угодья непригодны для выращивания льна.

Александр Косинец, председатель Витебского облисполкома:

Если урожайность будет не менее 3 тонн, показатель рентабельности будет составлять 24.

Сегодня остро стоит проблема качества семян. Еще не ясно, какие семена лучше — отечественные или импортные.

Президент напомнил основную государственную позицию по таким стратегическим предприятиям, каким и является Оршанский льнокомбинат. Предприятие это градообразующее. Здесь занято почти треть населения, которое работает в промышленном секторе региона. К тому же, лён востребован во всём мире. И для нас возродить отрасль — это дело чести, заметил Президент. Ведь изображение льна присутствует даже на гербе страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы будем развивать производство, для которого в Беларуси есть сырье. Конечно, нам нужно модернизировать производства.

Кстати, совещание сегодня проходило в зале с очень характерным лозунгом: «Судьба белорусского льна зависит от слаженной работы». Но как раз этой слаженности, по мнению экспертов, отрасли и не хватает. Было предложено несколько путей выхода из ситуации, один из них — создание льняного холдинга, который будет контролировать качество на всех этапах производства — от поля до пошива изделия. Второй вариант — завершение модернизации. Сегодня также заявлено, что отныне ответственность за качество льна как сырья лежит на губернаторах.

Итог совещания — к 2012 году завершить модернизацию Оршанского льнокомбината, чтобы перерабатывать 10 тысяч тонн длинного и 20 тысяч тон короткого льноволокна. На реализацию программы по всей стране отведено только 2 года. Лён должен быть рентабельным, а отрасль — стать лучшей в мире. Такую задачу поставил Александр Лукашенко.

Впереди — ещё один серьёзный разговор о ещё одном белорусском золоте — картошке. Причем этот разговор может состояться уже скоро.

Алеся Высоцкая, Витебская область, Орша, телекомпания СТВ.