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Александр Лукашенко: <Вся транспортная система должна быть ориентирована на человека и его потребности>.

29 июня 2006 15:00
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Транспортная отрасль Беларуси в целом отвечает потребностям экономики, а вопросы обеспечения населения услугами пассажирского транспорта в региональном и местном сообщениях сегодня практически решены. Об этом проинформировал Президента страны министр транспорта и коммуникаций Владимир Сосновский.

Глава государства обсудил с Владимиром Сосновским состояние и перспективы развития транспортной отрасли республики, уделив особое внимание пассажирскому обслуживанию и использованию транзитного потенциала страны.

В транспортной отрасли приняты и реализуются семь основных программ развития.     Объем экспорта транспортных услуг (в долларовом исчислении) в 2005 году вырос в 1,8 раза по сравнению с 2000 годом. Наибольший рост обеспечен автомобильным и железнодорожным транспортом.

Растет доля услуг, реализуемых негосударственными перевозчиками на пассажирском автотранспорте: в мае 2006 года она составила 8,5% от общего объема перевозок пассажиров.

Президент особо подчеркнул: вся транспортная система должна быть ориентирована на человека и его потребности.


В ходе встречи подробно обсуждалось состояние автомобильных дорог в стране. Как подчеркнул Президент, несмотря на относительно неплохой уровень дорог в Беларуси по сравнению с другими странами СНГ, они нуждаются в кардинальном улучшении. Это касается всех аспектов: строительства, содержания и  обслуживания дорог.

# общество

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