Александр Лукашенко: «Как жиманул сверху – вся вертикаль власти выстроилась»
Новости Беларуси. Нашим детям нужно оставить нормальную страну: речь и о роли Всебелорусского народного собрания. Об этом 7 ноября Александр Лукашенко заявил при неформальном общении с руководителями и работниками СМИ во время проводившегося впервые чемпионата по колке дров среди журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства ответил на слух о том, что конституционный статус ВНС якобы для удержания власти. Президент при этом констатировал, что и нынешняя система в стране неплохая и вполне рабочая. Как пример – реакция на перекосы в сфере ценообразования.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как жиманул сверху – вся вертикаль власти выстроилась. Ну да, кто-то так, сяк, но выстроилась же. И не только вертикаль власти. И субъекты хозяйствования и государственной, и частной формы собственности. Это действия власти. Нормальные. Но она не может быть постоянной, статичной. Она должна совершенствоваться. И я это понимаю. Не только потому, что вижу мир вокруг. Я понимаю, что нам надо двигаться. Вообще народ должен видеть эту движуху.
Александр Лукашенко также обратил внимание, что в Беларуси, в том числе и для частного бизнеса, гораздо проще получить доступ к власти, чтобы обсудить те или иные проблемы, в отличие от тех же стран Западной Европы. Речь о приемах граждан, которые уже давно себя зарекомендовали.
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