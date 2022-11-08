Александр Лукашенко: «Как жиманул сверху – вся вертикаль власти выстроилась»

Новости Беларуси. Нашим детям нужно оставить нормальную страну: речь и о роли Всебелорусского народного собрания. Об этом 7 ноября Александр Лукашенко заявил при неформальном общении с руководителями и работниками СМИ во время проводившегося впервые чемпионата по колке дров среди журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства ответил на слух о том, что конституционный статус ВНС якобы для удержания власти. Президент при этом констатировал, что и нынешняя система в стране неплохая и вполне рабочая. Как пример – реакция на перекосы в сфере ценообразования.