Александр Лукашенко и первый вице-премьер России Игорь Шувалов обсудили отношения Беларуси и России на современном этапе в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что у двух стран нет никаких проблем в политике, дипломатии, поскольку Беларусь и Россия на международной арене выступают как единое целое.

«Мы один народ, а у одного народа не может быть непреодолимых разногласий». Белорусский лидер также добавил, что у двух стран нет никаких проблем в политике, дипломатии, поскольку Беларусь и Россия на международной арене выступают как единое целое.

Фон для разговора, несмотря на белорусско-российский праздник, не самый простой. По некоторым позициям отмечаются явные разногласия. В первую очередь они касаются Таможенного cоюза. В момент вступления в него Беларусь пошла на определенный экономический риск. Хотя в ходе переговоров с российской стороны и звучали обещания о полной безбарьерной таможенной среде для всех участников альянса.

Однако до сего момента, например, условия поставок российских нефти и газа в нашу страну пытаются вынести в документах отдельным пунктом. Эксперты отмечают: без единых подходов Таможенный союз не может стать крепким фундаментом для создания Единого экономического пространства трех стран. Тем более что к Таможенной тройке присматривается и Украина. Ее присоединение выгодно для всех участников союза. Однако несогласованность по ряду вопросов на данном этапе не добавляют таможенной тройке привлекательности.

На встрече с первым заместителем Главы российского Правительства Александр Лукашенко выразил уверенность, что неразбериха, существующая по отдельным вопросам, уйдет, но этот процесс хотелось бы ускорить.

Александр Лукашенко:

Какие бы инсинуации ни разворачивались вокруг проблем, которые существуют и существовали всегда, даже в советское время, у нас хватит решимости, чтобы реализовать стоящие перед нами задачи.

Недавно поднялся гвалт вокруг сайтов некоторых оппозиционных газет, журналистов. В ближайшее время после экспертизы мы вас с ними ознакомим, потому что центры этих оппозиционных кланов находятся в России. И от того, что мы покажем вам и Западу, вы можете вообще «выпасть в осадок», насколько шкурную позицию могут занимать отдельные деятели.

Я исхожу из того, что непреодолимых моментов в наших отношениях нет. Нет барьеров, которые мы не сможем преодолеть.

Глава государства пригласил Игоря Шувалова к открытому разговору и, если не решению проблем, то сближению позиций.

«Нам надо знать, как действовать завтра, —подчеркнул Александр Лукашенко, — чтобы наши действия не воспринимались в штыки и не говорили, что мы отвернулись от России.

Президент отметил, что Беларусь в настоящий момент пытается диверсифицировать свой экспорт, но при этом основным экономическим партнером по-прежнему остается Россия.

Александр Лукашенко:

Даже если Россия будет выталкивать нас со своего рынка, мы все равно будем бороться за него. Зачем нам искусственно ухудшать ситуацию самим себе? Конечно, в то же время мы будем искать другие рынки сбыта продукции.

В свою очередь, Игорь Шувалов подтвердил, что между государствами нет неразрешимых проблем. Он также отметил заинтересованность в увеличении белорусского экспорта в Россию.

Взимание экспортных пошлин на нефтепродукты будет обсуждаться на уровне президентов Беларуси и России. Об этом заявил Игорь Шувалов, отвечая на вопрос журналистов о том, готова ли Россия отменить экспортные пошлины на нефтепродукты для Беларуси.

Игорь Шувалов, первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации:

Мы обстоятельно обсудили вопросы экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Мы посмотрели на то, как эти вопросы урегулированы с правовой точки зрения и какое экономическое значение имеют для экономик обеих государств. Также мы договорились о том, что эксперты проведут определенную работу, и далее вопрос будет обсуждаться на уровне глав государств и глав правительств.