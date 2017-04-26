Александр Лукашенко: И белорусы, и украинцы понимают, что чернобыльская катастрофа не знает границ

Новости Беларуси. Беларуси и Украине необходимо усилить взаимодействие по чернобыльской проблематике. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил журналистам после посещения Чернобыльской АЭС. Вместе со своим украинским коллегой Петром Порошенко белорусский лидер почтил память погибших ликвидаторов. Главы государств возложили корзины цветов к «Стене памяти» мемориального комплекса «Героям Чернобыля», установленного у административного здания атомной электростанции.

Президентам на стендах показали устройство нового безопасного саркофага для 4-го энергоблока ЧАЭС. Его строительство началось в 2012 году. На этот день проект «Укрытие-2» – это самое большое в истории изоляционное арочное сооружение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И белорусы, и украинцы понимают, что чернобыльская катастрофа не знает границ. Наши государства стараются вместе преодолевать эту беду. Реализован ряд совместных мероприятий в области радиоэкологического мониторинга и радиационного контроля, сельского и лесного хозяйства, координации научной и информационной работы. Мы успешно взаимодействуем в рамках чернобыльских проектов международных организаций. Однако потенциал возможностей сотрудничества Беларуси и Украины используется далеко не в полном объеме. Уверен, что наши ученые, медики, экологи – все, кто в Беларуси и Украине работает на ликвидацию последствий аварии, сохранение здоровья людей на пострадавших территориях, – могут и должны сделать значительно больше.