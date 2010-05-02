Александр Лукашенко: Главное — это жилье для людей

В Могилёвской и Гомельской областях, в районах, где на этой неделе побывал Глава Государства, очень часто в лесах встречаются таблички «Радиоактивное загрязнение!». Это значит, что, как минимум, собирать грибы и ягоды, здесь опасно для жизни. Но буквально километров 10 в сторону - и леса чистые. И это особенность этих земель, с которой люди научились жить.

Быховский район на Могилёвщине - лидер по числу агроусадеб.

Михаил Дудиков, хозяин усадьбы «Гостиный двор», Быховщина, Могилёская область:

Вот теплицы. В них мы выращиваем и огурцы, и помидоры, и зелень. Проверяем на радиацию. И у нас гораздо чище, чем в Смоленске.

Сегодня каждый здесь знает, где пасти скот можно, а где вместо пшеницы лучше выращивать кукурузу или зелёный горошек. Они не впитывают опасные элементы.

Ущерб, нанесённый чернобыльской бедой — 25 бюджетов Советской Беларуси 90-го года. И, надо сказать, за годы суверенитета, государству удалось сделать то, чего в мире до нас никто и не пытался. С самого начала, отказавшись от простого решения — консервации этих территорий, — мы стали думать о восстановлении. Переспециализация - один из вариантов возвращения земель в оборот — удовольствие не из дешёвых, но того стоит. К слову, за последнее время ни одна проба молока и мяса здесь не оказалась «грязной».

«Полесье-Агроинвест» - это четыре объединённых ранее убыточных хозяйств. Выручку увеличить удалось почти в шесть раз. Львиная доля продукции сегодня идёт на экспорт, за границей признано качество.

Гергий Пилькевич, исполняющий обязанности директора ЧСУП «Полесье-Агроинвест»:

На каждой ферме есть лаборант, который ежедневно контролирует на каждой дойке. При отправке на молочный завод производится контроль. И, конечно, при приемке на молочном заводе.

Кстати, к тому, о чём только сегодня заговорили в МАГАТЭ — вместо бюджетных трат на льготы уделять больше внимания реабилитации земель — белорусское государство пришло уже давно. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на акценты Президента в его «Чернобыльском шляхе».

Стратегия избрана ещё в 95-ом, когда выслушивая поток критики, белорусское государство решилось свести к минимуму следы немирного атома. И если тогда это было знакомство, дальше пошла - реальная работа. Каждый год, шаг за шагом, на список десятков посещённых населённых пунктов нанизывались конкретные поручения.

Сложнейший проект по газификации Полесья — один из первых. Сегодня голубое топливо есть везде. Потом была и мелиорация, возвращение в оборот ресурсов Полесского радиационно-экологического заповедника. Теперь это вообще отдельная программа и мы уже говорим о том, что полностью восстановим богатейший Припятский край в ближайшую пятилетку.

В разные годы Президент ставит новые и новые задачи. Защита и реабилитация людей, которых не миновала радиация. Медицину высокого класса — даже в глубинку, чтобы и консультации в режиме он-лайн, и оборудование не хуже столичного.

Дальше — ставка на сельское хозяйство, переработку, передовые технологии. Уже тогда начали говорить, что социальная сфера подтянется, если будет сильное производство. И вот сегодня на карте страны вряд ли есть место, где за эти 16 лет Президент ещё не был.



В целом, если сравнить первые, ещё 16 лет назад, поездки Президента по пострадавшим регионам с нынешними — хорошо видна ещё одна тенденция. Траурные митинги с пламенными речами — ушли в прошлое. Теперь, на таких встречах, как в этот раз, в Чериковском и Петриковском районах, говорят об устойчивом развитии регионов.

И вообще эта рабочая поезда была очень насыщенная по темам. Такой глобальный подход к развитию регионов свойственен белорусскому лидеру. К примеру, речь зашла о новой белорусской технике, которую уже используют мелиораторы. Это часть спецпрограммы..... В свое время было поручение. Их можно будет экспортировать, скажем, в Россию или Украину, где тоже когда-нибудь возьмутся за восстановление мелиоративных каналов.

В каждом населённом пункте Александра Лукашенко встречали тысячи людей, приезжали даже их соседних районов. Встречи перерастали в настоящие блиц-интервью. Люди задавали много вопросов, иногда сетовали и на проблемы. Президент тут же давал поручения разобраться. К примеру, почему не по всей деревне есть газ или почему в хозяйствах нет своих автобусов.

К слову, о социальной сфере. То, что увидели мы в эту поездку, явно не вписывается в понятие «жизнь остановилась». Вот в этой деревне, Езёры, на 800 местных жителей есть и детский садик, и магазин, и даже спортшкола. Здесь, на Родине именитого биатлониста Олега Рыженкова, готовят будущее олимпийское пополнение. Чериковский район, хоть и пострадал почти полностью, болеют здесь даже меньше, чем в среднем по области

Единственная, пожалуй, особенность, скажем, этого детского сада – усиленной питание малышей в гармонии с физкультурой. Свободных мест в саду нет. Не потому, что не хватает, а потому что рожают много.

Ещё одно поручение этой поездки - наводить порядок не только в агрогородках, но и в деревнях, которые могут стать им настоящими спутниками.

Президент поинтересовался, сложно ли плести из лозы, и сколько времени нужно на такую красоту. Рассказал, что и сам когда-то мастерил поделки и даже вышивал... крестиком.

Александр Лукашенко:

Года два я занимался этим, потом, конечно, мужика тянуло в футбол играть, а не вышивать.

Александр Лукашенко рассказал, что в его ближайших планах ещё ряд рабочих поездок, в том числе и по этим землям, так что встреч будет ещё много.

Александр Лукашенко:

Главное — это жилье для людей. Новые люди.. Мы не вечные… Приходит молодежь. Им нужны хорошие дома, чтобы рожать детей, воспитывать их. Может, вы мне покажете, какое «сафари» у вас тут появилось, посмотреть на него, что за слонов туда запустили. Побывать в Национальном парке, посмотреть то удивительное, что только в книжках иногда вижу. В Турове в этом году я буду не один раз. Я хочу эту землю привести в порядок. И там мы уже много сделали. Поэтому мы с вами ещё встретимся.

То, что мы, белорусы, уже забываем о той страшной трагедии — это здорово. Удивляет только, что о проблеме забывают и в мире. В день 24-ой годовщины многих журналистов смутил посыл, с которым подавались материалы на зарубежных телеканалах. Показали, как поминают погибших в Украине. Даже траурные мероприятия в России. И ни слова про Беларусь, пострадавшую куда больше, чем другие. И которая осталась с этой бедой, фактически, в одиночестве. Груз восстановления, как и 16-лет назад ложится на государство и плечи местных бюджетов. И всё, что сделано — условия жизни не хуже, а иногда и лучше, чем в других регионах, без такой явной специфики - это целиком наша заслуга.

Алеся Высоцкая, Алексей Адашкин, Вячеслав Комисаров, Виталий Распопов и Виталий Алексеенко.