Александр Лукашенко: Это очень высокая и справедливая оценка ваших личных заслуг перед страной

Ученые и врачи, педагоги и деятели искусства, пограничники и строители. Президент сегодня вручил государственные награды. Страна, которая смотрит в будущее, делает ставку на профессионализм.

Небо. Самолет. Боровая и Мочанский. Фамилия летчика первого класса, летчика-испытателя, неразрывно связана с центральным аэроклубом. 14 лет он заведует этими крылатыми, и еще больше покоряет небесные вершины. Хотя его летный стаж мог и не набраться всего-то из-за пары сантиметров.

Николай Мочанский, начальник Центрального аэроклуба имени дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца:

Летчиком я решил стать с 7 класса. И после окончания 10 класса мне не хватило двух сантиметров роста, чтобы пробиться в Ейское летное училише, и поэтому летную мечту мне жизнь отодвинула на 13 с половиной лет.

С тех пор Николай Петрович вырос во всех смыслах — как начальник и как профессионал. И рост его не измеряешь никакими сантиметрами. Руководитель аэроклуба покорил еще одну высоту, которая не зависит ни от потоков ветра и ни от капризов погоды.

Николай Петрович, как истинный авиатор, эмоций не показывает. Но после признается: получить Орден Почета из рук Президента, по ощущениям — не хуже прыжка с парашютом.

Николай Мочанский, начальник Центрального аэроклуба имени дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца:

Даже как-то волнительно: хотя мы, летчики, привыкли сдерживать свои эмоции, комок в горле есть.

Асов своего дела, удостоенных высокой оценки — государственной награды — сегодня 58. Это представители разных профессий из разных регионов страны. Медики и строители, художники и пограничники, милиционеры и люди искусства. Каждый из награжденных добился успеха в труде, уважения и является примером для других, подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Наши производственники, ученые, врачи, педагоги, деятели искусства, представители силовых структур, государственные служащие по праву заслужили ордена, медали и почетные звания. Это очень высокая и справедливая оценка ваших личных заслуг перед страной.

Александр Лукашенко высоко оценил профессионализм работников здравоохранения, назвав уровень белорусских врачей мировым. Похвалы удостоены и дорожники-строители. В списке награжденных работников этой сферы немало.

Адам Коноплич, генеральный директор «Витебскавтодор»:

То, что обратили внимание на дорожников и мостовиков — нас очень тронуло, не только меня, но и всех моих коллег. Ведь я — это служба заказчика. За нами стоят проектировщики, строители и пользователи автодорог.

Президент обратил внимание и на дальнейшую работу строителей дорог и мостов и поставил задачу в ближайшие пять лет довести автополотна до идеального состояния. В центре Европы во всех населенных пунктах дороги должны соответствовать только евростандартам.

Александр Лукашенко:

Я принял решение, чтобы максимум в следующей пятилетке мы построили новые автобаны в стране, которые свяжут наше сердце, нашу столицу с областными центрами. Естественно, поправим и другие дороги, хоть они и в более-менее нормальном состоянии. И вот тут надо строить идеально. Я потребовал, чтобы к нам приехали лучшие строители из других стран, где очень хорошо строят дороги — чтобы была конкуренция, и чтобы вам было стыдно строить хуже, чем у них.

Среди награжденных сегодня — и деятели культуры. Александр Лукашенко обратил внимание, что без духовной и интеллектуальной составляющих не может быть народа. Ученые, литераторы, художники, музыканты — те самые люди, которые во многом определяют это развитие.

Владимир Товстик, заведующий кафедрой рисунка Белорусской государственной академии искусств:

Для художников, литераторов, артистов — большое поле деятельности. У нас сейчас восстанавливаются и замки — Мирский, Несвижский. Нашему поколению выпадает особая миссия идентификации своей страны, своей нации, своей державы.

Николай Казакевич, художник-живописец, член общественного объединения «Белорусский союз художников»:

Много задумок еще. Я поездил по Беларуси и собрал много материала. Так, что если Бог даст здоровья, буду еще трудиться и трудиться.

Ордена и медали сегодня получали и офицеры. Кажется, людей в форме за столом среди награжденных больше всего. В реальной жизни — это те, кто охраняет рубежи и следит за порядком в Беларуси.

Валерий Горячко, командир отдельного авиационного отряда пограничной службы:

Вручение государственной награды всегда являло собой наивысшую признательность со стороны государства.

Вручение наград — особый церемониал. Медали, ордена и звания. Чтобы их получить из рук Президента, надо быть не просто лучшим, а лучшим из лучших. Но у каждой награды есть и другая сторона. После этого дня перед награжденными стоит другая задача: завтра работать еще лучше, чем сегодня.