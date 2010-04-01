Александр Лукашенко: До каких пор мы будем лишние деньги вбухивать в строительство?

Глава государства сегодня провел совещание, посвященное проблемам и перспективам отечественной стройиндустрии.

Президент акцентировал внимание на качестве строительных работ, ценах на возводимое жилье и экспортных возможностях отрасли.

Во вступительном слове Александр Лукашенко заявил, что недоволен отдачей от строительного комплекса. Более того, Президент усомнился, что отечественные специалисты научились строить быстро, дешево и качественно.

Александр Лукашенко:

Хочу напомнить руководителям отрасли: в ближайшие годы необходимо увеличить экспорт строительных услуг в разы. Бюджетные и другие средства, которые мы сконцентрировали в строительные организации, — это мизер по сравнению с ценами в строительной отрасли в последнее время. Это был главный источник поступления финансовых ресурсов, средств в строительные организации. Чудовищная расхлябанность — от проектов зданий, сооружений и объектов до строительства — не позволила иметь нормальный эффект в строительной отрасли.

Тем временем, отечественный строительный комплекс постепенно переходит на европейские стандарты. В Беларуси уже утверждено около полусотни технических кодексов, идентичных европейским, а также приняты почти 700 позиций, которые соответствуют международным стандартам. Эти новшества будут внедряться постепенно и в течение двух лет будут работать параллельно с национальными.

Александр Лукашенко:

Валом пошли предприниматели, особенно от частного сектора, и начали жаловаться: до каких пор мы будем строить по меркам даже не 20-го, а 19-го века? До каких пор мы будем лишние деньги вбухивать в это строительство? То же самое говорили и руководители при строительстве «Минск-Арены», на что я обращал внимание и давал прямые поручения. Опять надо поручения Президента для того, чтобы собраться, обсудить и внести то передовое, что мир принял уже давно.