Александр Лукашенко даст интервью центральным СМИ Китайской Народной Республики

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Для нашей страны Китай — стратегический партнер. Государства успешно сотрудничают во всех сферах.

С января по июль этого года взаимный товарооборот превысил полутора миллиарда долларов, что на 60% выше прошлогодних показателей. КНР и Беларусь реализуют важные экономические проекты. В последнее время подписано немало новых контрактов и соглашений.

В октябре текущего года глава нашего государства намерен посетить Китай и встретиться с председателем КНР Ху Цзиньтао.