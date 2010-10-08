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Александр Лукашенко даст интервью центральным СМИ Китайской Народной Республики

08 октября 2010 10:49
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Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Для нашей страны Китай — стратегический партнер. Государства успешно сотрудничают во всех сферах.

С января по июль этого года взаимный товарооборот превысил полутора миллиарда долларов, что на 60% выше прошлогодних показателей. КНР и Беларусь реализуют важные экономические проекты. В последнее время подписано немало новых контрактов и соглашений.

В октябре текущего года глава нашего государства намерен посетить Китай и встретиться с председателем КНР Ху Цзиньтао.

# общество # Лукашенко

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