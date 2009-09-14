Александр Лукашенко дает интервью литовским СМИ

Их представляют газета «Литувас Ритас» и Литовское национальное телевидение.

Газета «Литувас Ритас» - самое крупное независимое издание в стране, выходит с 1990 года. В будние дни - тиражом 60-70 тысяч экземпляров, в субботу - порядка 160 тысяч. В Литве работает два десятка региональных представительств газеты, в других странах - 8. Издательская группа «Литувас Ритас» - самая крупная и в странах Балтии. Еженедельно выходят приложения к газете, посвященные экономике, быту, автомобилям и автоспорту, а также событиям в мире. Вместе с основным изданием выходят и 4 журнала.

Что же касается Литовского телевидения, то оно - часть общественного транслятора - Литовского национального радио и телевидения, которое обладает самой большой корреспондентской сетью в стране. Его бюро расположены во всех крупнейших городах Литвы. Журналисты готовят теле- и радиопрограммы для национальных общин, включая и белорусскоязычные.