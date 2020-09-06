Александр Лукашенко: часть наших людей попала в иллюзорный мир, добавьте пандемию и наши косяки. Мы эти косяки исправим

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Безусловно, главным критерием является труд, опыт. И молодежи, естественно, не достает опыта. Некоторая часть нашей молодежи думает, что без труда можно хорошо жить. Есть же такое. Я думаю, это придет с возрастом. Поэтому это не упущение.

Александр Лукашенко: а что надо айтишникам? Я уже для них создал рай!

Не все оно в жизни так видится, как мы это в виртуальном мире проживаем и живем. Открыли айфоны, телефон там, и все время в него смотрим, создается иллюзия какой-то иной жизни. Часть наших людей попала в этот иллюзорный мир, вот они и вывалили на улицы. Ну и добавьте пандемию и наши косяки. Мы эти косяки видим, а коль видим, значит исправим.