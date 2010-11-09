Президент Беларуси потребовал повысить эффективность работы госорганов с обращениями граждан.

Глава государства проводит совещание по этой теме. Сюда приглашены высшие должностные лица, руководящие работники министерств и ведомств страны.

Как отметил глава государства, сегодняшний разговор серьезный. Мероприятие должно стать отправной точкой по повышению эффективности работы с обращениями граждан. Как подчеркнул Александр Лукашенко, для людей важны не столько макроэкономические показатели, сколько то, как масштабные госпрограммы влияют на жизнь простого человека и способствуют решению житейских проблем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Бюрократизм многолик и живуч. Как только мы где-то упускаем из виду эту проблему, она обостряется и портит жизнь многим людям. Времени и сил на устранение его проявлений потребуется много, но уже сегодня видно, что результаты этой работы находят широкий общественный отклик, который свидетельствует о своевременности предпринятых нами шагов. Зачастую вопросы не требуют значительных финансовых расходов. Нужно только одно — внимание к человеку и желание помочь ему.