Александр Лукашенко: будущее церкви зависит от ее вовлеченности в социальные процессы

Новости Беларуси. Православная церковь – надежная и созидательная опора для государства. 22 сентября во время встречи с Синодом Белорусской православной церкви Президент Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на более глубокую вовлеченность духовенства в социальные процессы.

На встрече обсуждалась и позиция церкви по отношению к современным политическим событиям, происходящим в нашей стране. Неоценим вклад церкви и в патриотической работе. Именно высокая духовность в годы трагических испытаний, выпавших на долю белорусского народа, помогла ему выстоять и проявить благородство и мужество.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За последние два года произошли крупные изменения в Белорусском Экзархате. Убежден, что наша дальнейшая работа будет по-прежнему носить только созидательный характер. И позволит скоординировать усилия по укреплению общества и его духовному обогащению. Ведь будущее церкви во многом зависит от осознания ею необходимости увеличения духовной составляющей социальных процессов, происходящих в нашей Беларуси.

Наш народ всегда ориентировался на высокие гуманистические достижения. Следовал лучшим примерам нравственности.

Издавна именно церковь служила вестником надежды и веры, помогала человеку на пути к христианским идеалам. Ее авторитет и опыт сегодня востребованы как никогда.

Из истории нам хорошо известно, что основы православной веры – справедливость и человеколюбие – воодушевляли людей на подвиг. Именно эти ценности помогали им с достоинством переживать самые тяжелые времена.

Напомним, вот уже более 10 лет действует соглашение о сотрудничестве между государством и церковью. Сейчас она объединяет почти 1650 приходов. В стране действуют 1535 храмов, еще порядка 200 – строятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.