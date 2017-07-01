Александр Лукашенко: Беларусь XXI века – стабильное государство, твердо следующее по пути самостоятельного развития

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальный старт праздничным мероприятиям будет дан уже сегодня,

Новости Беларуси. Праздник национальной гордости и памяти о прошлом. Беларусь в ожидании Дня Независимости.

Во Дворце Республики пройдет торжественное собрание и концерт мастеров искусств. С Днем республики соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко. «За последние годы многое изменилось: и страна, и живущие в ней люди.

Неизменным осталось желание каждого из нас жить в свободном и мирном государстве.

Сегодня с полным правом можно утверждать: Беларусь XXI века – стабильное государство, твердо следующее по пути самостоятельного развития. В нашей стране царят мир и порядок. Белорусский народ един, а объединяет его главное – забота об укреплении Отчизны и добросовестный труд ради достижения этой цели».

Глава государства пожелал счастья, здоровья, благополучия и достатка в каждой семьей. И процветания Беларуси.