Александр Лукашенко: Беларусь способна противостоять любому агрессору (ВИДЕО)

Президент заявил об этом на торжественном приеме в честь выпускников высших военных учебных заведений.

Офицерский корпус страны получил 183 высококлассных специалиста - от геодезиста до разведчика. Обучение военные проходили не только у себя на родине, но и за рубежом. 60 человек закончили российские военные вузы.

Девять выпускников получили от Президента благодарности за отличную учебу и образцовое выполнение воинского долга. Также Александр Лукашенко вручил погоны генерал-лейтенанта секретарю совбеза Юрию Жадобину и председателю КГБ Вадиму Зайцеву. Еще четверым присвоили звание генерал-майора. Президент пожелал генералам достойно и с честью нести на плечах эти погоны, а другим офицерам - стремиться к тому, чтобы стать генералом.

Еще одна традиция на приеме в честь офицеров-выпускников - военные тосты. Александр Лукашенко предложил поднять бокал за белорусский народ.