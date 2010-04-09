Александр Лукашенко: Беларусь на олимпиадах в Лондоне и Сочи должна войти в десятку спортивных государств

Такую задачу поставил сегодня Президент Александр Лукашенко на олимпийском собрании. Глава государства подчеркнул, что для достижения этих результатов в стране имеются все условия.

Последний раз сопоставимое по масштабу с этим большим олимпийским собранием — почти две сотни спортсменов и чиновников во главе с Президентом — проводили пять с половиной лет назад. Понятно, что разговор на тему достижений белорусов в большом спорте назрел давно. Поэтому и получился разговор непростым, но откровенным.

Правда, перед тем как собрание началось, троим нашим олимпийцам — призерам Ванкувера — Александр Лукашенко вручил именные знаки Международного олимпийского комитета.

Гришин, Новиков и Домрачева. «Золото», «серебро» и «бронза» — медали Беларуси с последней зимней олимпиады. 17-е место из 25 в неофициальном командном зачете среди всех стран. Конечно, это немало, но и не совсем тот результат, на который рассчитывали.

Александр Лукашенко:

Достигнутые результаты весьма показательны. Я думаю, еще не один спортсмен испытает такую радость, такое счастье. Дай Бог!

Собрание с таким количеством участников — это искреннее желание проанализировать не только две последние Олимпиады, но в целом развитие спорта больших достижений в Беларуси. А значит, и перспективы.

Собственно, все на поверхности. Слабо выступили наши лыжники и конькобежцы в Ванкувере. В Пекине не справились команды по теннису, настольному теннису, стрельбе из лука. Несостоятельными оказались заверения тренеров об успехе по конному спорту. В спортивной ходьбе у нас уже нет эстафетных команд мирового уровня. И это далеко не полный список.

Между тем, на спорт, даже в кризисное времена, государство тратит огромные средства. А вот серьезной отдачи от этого пока что нет.

Александр Лукашенко считает, что во многом виноват человеческий фактор. Мы пока не умеем использовать возможности наших спортсменов для того, чтобы завоевывать престижные мировые награды. Плохо готовим молодежь.

Александр Лукашенко:

Все зависит от нас: не хотим, не можем, не умеем. В связи с этим я хочу предупредить руководителей федераций: вы, пожалуйста, нос не задирайте, что вы — общественные федерации. Мы имеем работать и с общественными организациями. Не сидите в своих креслах, не занимайте чужие места, приходите сами и говорите: «Сделал все, что мог».

Олимпийский резерв — одна из болевых точек. В стране работает много спортшкол, училищ. Однако системы, которая эффективно работала бы для выхода на мировой уровень, — нет. Значит, нужно думать о ее модернизации. Причем речь — не о новых школах, а об оптимизации уже существующих. Важно, чтобы отбор был не на ощупь, а как это происходит в странах с уже сложившейся системой отбора талантливых ребят. Задача в том, чтобы довести их до уровня спортсменов сборных страны. И совсем необязательно собирать эти школы и учреждения в одной столице.

Александр Лукашенко:

По поводу передачи олимпийских центров в области. Это неплохое предложение. Действительно, не надо все собирать в Минске. В Минске уже проблема найти будущего чемпиона. Почти все тренеры, которых я хнаю, с малых городов. Зачем их тащить сюда? На месте тренируйте.

Много внимания уделили фигуре тренера. Это еще одна болевая точка. У нас не так много своих специалистов уровня национальных команд. И средний их возраст — 50 лет. За последние 10 лет ни один из выпускников Университета физкультуры не дорос до того, чтобы готовить спортсменов высокого класса. Не нужно бояться приглашать иностранных специалистов. Правда, приоритет в данном случае, конечно отечественным.

А вот в плане набора легионеров в сборные Президент предложил к этому вопросу подходить очень тщательно. Ведь хороших спортсменов — тех, которые могут стать чемпионами — ни одна страна просто так не отдаст. Не первый год в боксе, борьбе, других видах спорта мы приглашаем иностранных спортсменов. И это часто те, кто у себя на родине не попадает в основной состав. То есть не лучшие.

Еще одна проблема — спортивные клубы. Они до сих пор не научились толком зарабатывать. Львиную долю прибыли получат от государства и спонсоров. При этом 60, а то и 70 % финансирования идет на выплату зарплат. Непосредственно на подготовку спортсменов тратится лишь малая часть. Конечно и результаты соответствующие. Хотя есть и положительные примеры. Белорусская тяжелая атлетика вот уже 10летие стабильно приносит медали с самого разного уровня соревнований.

Александр Лукашенко:

Александр Владимирович, что Вас не устраивает? С Вашей точки зрения, чего в спорте недостает?

Александр Гончаров, главный тренер национально команды республики беларусь по тяжелой атлетике:

В белорусском спорте всё есть. Возможно, людям, которые отвечают за высокий результат, надо больше ответственности и профессионализма. А дорогу осилит идущий.

Странная ситуация складывается с другими национальными сборными. Многие, несмотря на колоссальную всестороннюю поддержку, не принесли запланированных результатов. Некоторые спортсмены не могут даже получить олимпийскую лицензию. Например, в стране есть 27 учебно-спортивных учреждений по художественной гимнастике, и 190 тренеров никак не принесут успеха. В тоже самое время всего одна школа по фристайлу дает результаты мирового уровня.

Николай Козеко, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по фристайлу:

Соперник у каждого из нас должен быть идеалом спортсмена, который сможет стать чемпионом.

Серьезного подхода требует и задача применять для развития спорта научные знания. Ведущие страны давно задействуют прогрессивные достижения в области физвоспитания. Биомеханика, биокибернетика и нанотехнолгии — далеко не полный список дисциплин, помогающим спортсменам быть лучшими. У нас на этом поле пока никакой отдачи нет.

Николай Кручинский, директор государственного учреждения «Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта РБ»

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По поручению Президента в Пинске готовится лаборатория по генетике для поиска перспективных спортсменов уже с пеленок. Но это только первые шаги.

Глава государства считает, что Академии наук Республики Беларусь совместно с Минздравом необходимо объединить усилия по подготовке спортсменов. Речь, кстати, не только о спорте высоких достижений, но и о здоровье нации. Надо активнее привлекать людей к занятию спортом, ведению здорового образа жизни.

Александр Лукашенко:

Такое положение меня категорически не устраивает. В спорт вкладываются колоссальные средства. Люди еще не всё знают.

Необходимо модернизировать, чтобы не потерять национальные бренды — Стайки и Раубичи. Появится в Беларуси и центр по фристайлу. Минобразованию и Минспорта предстоит проанализировать систему подготовки в области специалистов физкультуры и спорта и повысить ее эффективность.

Александр Лукашенко:

Значит, надо контролировать. Надо не проходить мимо! Мы же затратили миллионы долларов! Там должны, как в муравейнике, каждый день не просто для массовости, а уже отобранные люди заниматься.

Задача № 1— мы должны для Минспорта, НОКа , федерации спортсменов — на предстоящей олимпиаде в Лондоне и Ванкувере выйти в 10 спортивных государств.

Евгений Горин, Валерий Науменко и Александр Горощенко, телекомпания СТВ.