Александр Лукашенко 29 октября посетит Брест

29 октября в период времени с 12:00 до 15:00 в связи с рабочим визитом Главы государства - Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г. в город Брест будет ограничено движение по следующим улицам: Московской, Советской конституции, Ленина, Мицкевича, Гоголя, проспекту Машерова и бульвару Космонавтов.

В этот период будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на ул. Советской конституции в районе поликлиники №4, ул. Гоголя, бул. Космонавтов (в направлении от улицы Гоголя к проспекту Машерова), сообщает www.ctv.by со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.