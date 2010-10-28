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Александр Лукашенко 29 октября посетит Брест

28 октября 2010 15:06
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29 октября в период времени с 12:00 до 15:00 в связи с рабочим визитом Главы государства - Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г. в город Брест будет ограничено движение по следующим улицам: Московской, Советской конституции, Ленина, Мицкевича, Гоголя, проспекту Машерова и бульвару Космонавтов.

В этот период будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на ул. Советской конституции в районе поликлиники №4, ул. Гоголя, бул. Космонавтов (в направлении от улицы Гоголя к проспекту Машерова), сообщает www.ctv.by со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.  

# общество

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