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Александр Лукашенко 23 декабря проведет пресс-конференцию для белорусских и зарубежных СМИ

22 декабря 2011 10:27
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Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Мероприятие состоится в Национальной библиотеке и будет посвящено итогам уходящего года, а также дальнейшим перспективам развития страны.

Ожидается участие около 400 журналистов из более чем 300 белорусских государственных, негосударственных и зарубежных средств массовой информации, аккредитованных в нашей стране.

Прямую трансляцию из конференц-зала Национальной библиотеки будут вести телеканал «Беларусь 1» и Первый национальный канал Белорусского радио.

Начнется пресс-конференция в полдень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Лукашенко

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