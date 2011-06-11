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Александр Лукашенко 17 июня даст плановую пресс-конференцию белорусским центральным и региональным СМИ

11 июня 2011 13:41
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Об этом сообщил первый заместитель главы Администрации Президента Александр Радьков.

В ходе встречи с журналистами глава государства ответит на самые злободневные вопросы, волнующие граждан страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Эта пресс-конференция запланирована полугодовым рабочим графиком Президента. Мы предлагали ее перенести или отменить в связи с непростой финансово-экономической ситуацией в стране. Однако Президент оставил это мероприятие в своем рабочем графике. Он настроен на честный и откровенный разговор с журналистами.

# общество # Лукашенко

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