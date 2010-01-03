«Аль-Каида» вынудила США закрыть посольство в Йемене

США временно закрыли свое дипломатическое представительство в столице Йемена Сане в связи с полученными угрозами от боевиков террористической организации «Аль-Каида».

– Посольство США в Сане, 3 января 2010 года закрыто в ответ на продолжающиеся угрозы крыла «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове, – приводит агентство сообщение посольства.

Йеменские служащие посольства рассказали, что получили инструкции от руководства не выходить на работу до следующих распоряжений. Американские дипломаты пока не доступны для комментариев, сообщает агентство Reuters.

США и власти Йемена намерены расширить военное и разведывательное сотрудничество для усиления давления на действующих в Йемене боевиков «Аль-Каиды».



По данным агентства, нигериец, схваченный при попытке совершить теракт на американском авиалайнере 25 декабря 2009 года, проходил подготовку в Йемене. Крыло «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове 28 декабря 2009 года взяло на себя ответственность за неудавшийся теракт на борту самолета авиакомпании Delta Airlines и заявило, что это – ответ на действия, предпринятые против группировки в Йемене при поддержке спецслужб США.

Йеменские ВВС 24 декабря в ходе авиаудара по территории на востоке страны уничтожили свыше 30 экстремистов, среди которых были видные представители «Аль-Каиды».