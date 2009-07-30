А.Кулешов: Белорусский биометрический паспорт не будет стоить дороже $5

Оформление биометрического паспорта в Беларуси, вероятно, будет стоить для гражданина не дороже $5.

Об этом сообщил сегодня на заседании Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по международным делам и связям с СНГ министр внутренних дел Беларуси Анатолий Кулешов.

Оформление действующего в настоящее время паспорта гражданина Беларуси стоит Br17,5 тыс.

Анатолий Кулешов уточнил, что в Беларуси уже имеется опытный образец биометрического паспорта. На первоначальном этапе биометрические паспорта будут выдаваться по заявительному принципу и их оформление не будет обязательным для всех граждан страны, сообщает БЕЛТА.