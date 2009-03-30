Актуальна ли сегодня фраза «управдом друг человека»?

Вся надежда в борьбе с неплательщиками на так называемые КТОСы, хорошо забытые старые, а оттого неожиданно новые комитеты территориального общественного самоуправления.

Их в столице уже около сорока. Их инициативы всё чаще находят поддержку не только среди жителей, но и у городских властей. Совместная борьба с неплательщиками начинается каждый месяц, после 25 числа.

Просроченная задолженность. Напомнить о её существовании некоторым лишний раз не помешает. Как только список обновлён, начинается обход. Понятно, что разговор не из приятных. Почему счета не оплачены – сразу несколько причин. По-соседски посоветовать, что делать должникам и ещё раз убедить, что деньги надо найти, помогают те, кто рядом живёт.



Создаются КТОСы не по указке сверху. Инициатива объединяет. Учредительное собрание, решение о регистрации. Все юридические процедуры в белорусских законах прописаны. Кто лучше знает проблемы своего микрорайона, чем его жители. Самые инициативные из них – в своём подъезде, доме, всегда помогут рядом навести порядок.

Без участия представителей КТОСов приёмка дома после капитального ремонта не обходится. Детские площадки во дворах благоустраиваются, тоже не без их инициативы.

Отсутствие инициативы и инициативных. Это, пожалуй, основная причина почему КТОСы, созданы ещё не повсеместно. Кроме Минска и некоторых областных центров комитеты общественного самоуправления если и есть, то всё больше в бездействии – на бумаге. Для развития института самоуправления, вопрос - Кто в КТОС? Решает всё.

