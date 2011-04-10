Актриса и телеведущая СТВ Юлия Шпилевская скоро вернется в театр

Юлия Шпилевская уже шесть лет ведущая нашей программы «Утро. Студия хорошего настроения». Но главное в жизни Юлии – это актерское ремесло. Уже много лет актриса Национального академического театра имени Янки Купалы перевоплощается в Павлинку – настоящую «визитную карточку» Купаловского театра.

Свою половинку актриса встретила именно на работе.

Юлия Шпилевская, актриса, телеведущая:

Встречаешься с человеком три года, пять лет и вроде ничего, а тут видишь вторую неделю и понимаешь, что да - это твой человек! Мы хотели свадьбу в кубинском стиле. У нас была музыка подобрана, приглашения сделали с пальмами, получилось смешение стилей.

Глядя в черно-белое фото, можно сказать, что это американское кино 30-х годов.

Наверное, это испорченность театром, я не хотела пышных платьев с кринолином, хотелось какое-то особенное платье, которое мне лично будет нравиться. Другого цвета, другого фасона. Кто-то из друзей сказал, что я невеста как индийская актриса.

После свадьбы влюбленные отправились в путешествие по Индии и в одном из храмов решили повторить свадебный обряд. Многое изменилось в жизни актрисы с появлением сына Яна. Совсем другой в первую очередь стала сама Юлия.

Юлия Шпилевская, актриса, телеведущая:

Самое сложное для меня оказалось как ни странно, признать, что Юля – ты эгоистка. Я привыкла думать только о себе, теперь все о нем, его прихоти. Раньше можно было поспать, а теперь куда поспишь, если у тебя червячок такой. Самое сложное для меня поступать своими желаниями… тренировками…

Я представила, что, если бы у меня его забрали, и я смогла бы жить как всегда жила, у меня выступили слезы на глазах.

Несмотря на все домашние хлопоты и заботы, Юлия поняла, что полностью посвятить свою жизнь только семье она не сможет. Поэтому вскоре после рождения ребёнка актриса вернулась в театр и на телевидение.

Юлия Шпилевская, актриса, телеведущая

Я всегда говорю, для того, чтобы понять, что в декретном отпуске работать не надо, надо поработать. Все-таки забирает много сил и внимания ребенок. Хотя мне это не трудно. Может потому, что моя работа позволяет мне быть с сыном.

Профессия не позволяет Юле расслабиться ни на минуту. Сегодня актриса полностью востребована: она участвует в постановке трилогии Николая Пинигина по произведениям Франтишки Уршули Радзивилл.

Юлия Шпилевская, актриса, телеведущая

У меня там одна из ролей. Очень хотелось поучаствовать. Я там пою, танцую, стихи рассказываю, в общем такой синтетический жанр.

Поклонники Юлии Шпилевской скоро смогут увидеть ее на сцене Купаловского. На конец апреля запланирована премьера нового спектакля с её участием. И, как и прежде, телеведущая будет будить страну в эфире Студии Хорошего Настроения!