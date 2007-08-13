Активно ведется профилактика нарушений правил дорожного движения

Свыше 300 нарушений правил дорожного движения выявлено в выходные в приграничных с Россией районах в Витебской и Гомельской областях. Профилактическая отработка дорог прошла с участием вертолетных патрулей. За минувшие субботу и воскресенье на дорогах в зоне контроля не было допущено ни одного ДТП.

Такой метод работы, особенно в выходные дни, стражи дорог намерены продолжать. Участки будут выбирать в зависимости от обстановки. При этом также будут активно использовать приборы фото- и видеофиксации.