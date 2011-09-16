Активная фаза белорусско-российских учений «Щит Союза» началась на полигонах Гороховецкий и Ашулук в России

В маневрах участвуют около 12 тысяч военнослужащих, в том числе около пяти тысяч с белорусской стороны.

С воздуха боеготовность поддержат до полусотни самолетов и вертолетов, а на земле – две сотни единиц боевой техники, в том числе около 100 танков.

Впервые к россиянам и белорусам присоединится аэромобильная рота Украины. Еще одной особенностью станет участие курсантов Военной академии Беларуси и военного факультета БГУИР, которых привлекут в качестве младшего командирского состава, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Петр Тихоновский, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

Проведение учений позволит повысить слаженность органов управления, полевую и воздушную выучку соединений воинских частей, входящих в состав региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации, даст возможность белорусскому и российскому военным ведомствам сверить выбранные направления военного строительства, определить дальнейшие пути сотрудничества в интересах развития вооруженных сил и укрепления обороноспособности Союзного государства.