Прямой эфир

Актеру и сценаристу Василию Ливанову 19 июля исполняется 80 лет

19 июля 2015 10:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. День рождения у самого знаменитого и любимого сыщика в мире. Актеру и сценаристу Василию Ливанову 19 июля исполяется 80. Народного артиста России с юбилеем поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Василий Ливанов снялся не в одном десятке картин.

Пожалуй, самая выдающаяся его работа — роль Шерлока Холмса. За лучшее воплощение роли знаменитого сыщика  в мировом кинематографе актер был удостоен ордена Британской империи. Голосом Ливанова говорят и около 300-т мультипликационных персонажей, в том числе любимые всеми Карлсон и крокодил Гена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Юбилеи

Другие новости рубрики

Все новости
В США плюшевая игрушка спасла жизнь 5-летней девочке
19 июля 2015 10:50

В США плюшевая игрушка спасла жизнь 5-летней девочке

Минск: за 90 дней три девушки сделали детскую площадку в Заводском районе по собственному проекту
18 июля 2015 17:04

Минск: за 90 дней три девушки сделали детскую площадку в Заводском районе по собственному проекту

В 2015 году в студотрядах будет трудиться около 70 тысяч ребят
18 июля 2015 17:04

В 2015 году в студотрядах будет трудиться около 70 тысяч ребят