Актеру и сценаристу Василию Ливанову 19 июля исполняется 80 лет

Новости России. День рождения у самого знаменитого и любимого сыщика в мире. Актеру и сценаристу Василию Ливанову 19 июля исполяется 80. Народного артиста России с юбилеем поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Василий Ливанов снялся не в одном десятке картин.

Пожалуй, самая выдающаяся его работа — роль Шерлока Холмса. За лучшее воплощение роли знаменитого сыщика в мировом кинематографе актер был удостоен ордена Британской империи. Голосом Ливанова говорят и около 300-т мультипликационных персонажей, в том числе любимые всеми Карлсон и крокодил Гена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.