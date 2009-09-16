Актеру Галкину грозит 15 лет тюрьмы

На основе медицинской экспертизы, полученной следователями от врачей, актеру Владиславу Галкину будет предъявлено новое обвинение.

Теперь артисту, устроившему стрельбу в кафе на Садовой-Кудринской улице, может грозить до 15 лет тюремного заключения.

Врачи потратили около месяца на исследование состояния здоровья участкового Рената Зинатуллина, которого актер избил во время пьяного дебоша. Экспертиза основана на первичном диагнозе, с которым поступил милиционер в больницу, его лечении и выписном эпикризе.

Уголовное дело в отношении Владислава Галкина было возбуждено по факту «применения насилия, неопасного для здоровья, в отношении представителя власти». Однако, как позже выяснили врачи, актер все же нанес вред здоровью участкового. Более того, Галкин наносил удары по жизненно важным органам милиционера.

Таким образом, на основе новой экспертизы следователи могут предъявить Галкину более серьезное обвинение - по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти», которая грозит артисту 10 годами лишения свободы. По второй уголовной статье «Хулиганство», которую вменяли актеру с самого начала, наказание предполагает также до 5 лет тюрьмы. В совокупности оба обвинения предполагают до 15 лет за решеткой. Окончательную судьбу Галкина решит суд, куда дело будет передано уже в октябре.

По данным следствия, в ночь с 23 на 24 июля 2009 года Галкин устроил драку в кафе. В ответ на отказ бармена предоставить напиток виски актер взял стул, ударил им о барную стойку, после чего выстрелил из газового пистолета по бутылкам, продолжая требовать выпивку и угрожая применить оружие. Когда в бар прибыл и потребовал от Галкина прекратить дебош, актер ударил его кулаком в голову, сообщает Newsru.com.