Акцыяй па аднаўленні балота Галае ў Чэрвеньскім раене адзначылі на Міншчыне Міжнародны дзень Зямлі

Некалі Галае было буйнейшым у вобласці журавіннікам. У 60-я яго асушылі. Узяць верх над прыродай – не атрымалася. Узгаранні тут фіксавалі штогод.А самы вялікі пажар быў 10 год таму. Тарфянік тушылі больш месяца. Рэальную небяспеку тады адчулі і жыхары Чэрвеня. Асушанае балота – недалека ад райцэнтра. Побач – аўтатрасы і газаправод. Адраджаць парушаную экасістэму пачалі два гады таму пры фінансавай падтрымцы ПРААН. На адмысловую праграму было выдзелена каля мільена долараў.