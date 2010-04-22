Прямой эфир

Акцыяй па аднаўленні балота Галае ў Чэрвеньскім раене адзначылі на Міншчыне Міжнародны дзень Зямлі

22 апреля 2010 20:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Некалі Галае было буйнейшым у вобласці журавіннікам. У 60-я яго асушылі. Узяць верх над прыродай – не атрымалася. Узгаранні тут фіксавалі штогод.А самы вялікі пажар быў 10 год таму. Тарфянік тушылі больш месяца. Рэальную небяспеку тады адчулі і жыхары Чэрвеня. Асушанае балота – недалека ад райцэнтра. Побач – аўтатрасы і газаправод. Адраджаць парушаную экасістэму пачалі два гады таму пры фінансавай падтрымцы ПРААН. На адмысловую праграму было выдзелена каля мільена долараў.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
22 апреля 2010 20:51

Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет удостоен двух значимых наград

22 апреля 2010 20:50

События в Кыргызстане продолжают оставаться основной темой мировых новостей

22 апреля 2010 20:48

Франция призывает всех участников трагических событий в Кыргызстане к диалогу