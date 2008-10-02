Акцию "Учебный автомобиль" проводит в первой декаде октября столичная ГАИ

По статистике, 10% от общего числа ДТП на территории области совершают молодые водители.

Сотрудники ГАИ проверяют техсостояние и оборудование учебных автомобилей, а также обоснованность допуска к работе мастеров по вождению. Особое внимание автоинспекторы обращают на возможные факты приписок часов занятий и использование учебного транспорта по назначению.

А витебская ГАИ по-своему намерена бороться с аварийностью на дорогах. Инспекторы решили штрафовать пешеходов без фликеров и заставлять их возмещать ущерб в случае ДТП. За отсутствие световозвращающего элемента в темное время суток им придется заплатить 17,5 тысяч рублей. А штраф для нетрезвого пешехода увеличится в два, а то и в шесть раз. Если отсутствие фликера создало аварийную ситуацию, то нарушителя оштрафуют на 10 базовых величин.