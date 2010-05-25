Прямой эфир

Акция «Вопрос Президенту» финиширует 25 мая в Беларуси

25 мая 2010 06:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Спросить главу государства о самом главном в течение последних полутора месяцев могли все школьники и студенты.Принцип почтового диалога прост. Во всех школах и ВУЗах страны были установлены специальные ящики. Их содержимое – и есть актуальные и, главное, пока нерешенные вопросы. На данный момент изучено уже больше тысячи поступивших писем. Наибольший интерес молодежи вызвали международные отношения и развитие отечественной экономики. Итоги необычной почты подведут уже осенью.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
25 мая 2010 06:58

В полках белорусских войск прибудет: около 10 тысяч новобранцев будут призваны этим летом в армию

25 мая 2010 06:57

Загородные детские лагеря Минска должны быть готовы к приему постояльцев до 31 мая

24 мая 2010 19:35

Минчанин покупал, продавал и регистрировался по паспорту умершего человека