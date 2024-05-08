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Акция «Свеча памяти» проходит во всех загранучреждениях Беларуси

08 мая 2024 13:46
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Накануне Дня Победы дань памяти всем убитым и замученным соотечественникам в годы войны отдают белорусские дипломаты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция «Свеча памяти» проходит во всех загранучреждениях Беларуси-1

Символичная акция «Свеча памяти» проходит во всех наших загранучреждениях. Для белорусов очень важна светлая память о тех, кто защищал наше Отечество, поэтому зажженная свеча – это вечный живой символ огня и оберег от агрессии в любом современном проявлении.

Акция «Свеча памяти» проходит во всех загранучреждениях Беларуси-4

В эти дни белорусские дипмиссии проведут целую серию мероприятий. Они посетят мемориалы, проведут встречи с ветеранами и продемонстрируют фильмы об истории тех страшных лет в различных уголках планеты.

# Великая Отечественная война # общество

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