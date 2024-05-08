Акция «Свеча памяти» проходит во всех загранучреждениях Беларуси

Накануне Дня Победы дань памяти всем убитым и замученным соотечественникам в годы войны отдают белорусские дипломаты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символичная акция «Свеча памяти» проходит во всех наших загранучреждениях. Для белорусов очень важна светлая память о тех, кто защищал наше Отечество, поэтому зажженная свеча – это вечный живой символ огня и оберег от агрессии в любом современном проявлении.