Акция «Сила права»: 1 и 2 декабря нотариусы и адвокаты бесплатно проконсультируют минчан

Новости Беларуси, Минск. Акция приурочена ко Дню юриста, который отмечают в Беларуси в первое воскресенье декабря.

Жители столицы смогут получить юридические консультации без предварительной записи. Информацию по регистрации брака и рождения детей предоставят в минских загсах и Доме бракосочетаний. Также горожане могут обратиться в главное управление юстиции Мингорисполкома. Кроме того, специалисты разъяснят законодательство в сфере риелторской деятельности.

А завтра в юридических консультациях столицы адвокаты проконсультируют малоимущих граждан в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.