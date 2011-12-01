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Акция «Сила права»: 1 и 2 декабря нотариусы и адвокаты бесплатно проконсультируют минчан

01 декабря 2011 06:33
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Новости Беларуси, Минск. Акция приурочена ко Дню юриста, который отмечают в Беларуси в первое воскресенье декабря.

Жители столицы смогут получить юридические консультации без предварительной записи. Информацию по регистрации брака и рождения детей предоставят в минских загсах и Доме бракосочетаний. Также горожане могут обратиться в главное управление юстиции Мингорисполкома. Кроме того, специалисты разъяснят законодательство в сфере риелторской деятельности.

А завтра в юридических консультациях столицы адвокаты проконсультируют малоимущих граждан в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество

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