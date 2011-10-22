Акция протеста у Собора Святого Павла в Лондоне вынудила храм впервые со времен Второй мировой закрыться для верующих и туристов

Одна из основных достопримечательностей британской столицы оказалась в палаточной осаде – у главного входа в здание разбили лагерь участники акции антикорпоративного протеста по типу американского движения «Оккупируй Уолл Стрит».

По словам настоятеля, храм закрыли по совету санитарных властей и пожарной службы из-за опасности возгорания и распространения инфекций.

Манифестанты выступают против финансовых институтов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». По словам протестующих, именно банкиры и финансисты породили мировой экономический кризис, на борьбу с которым правительства вынуждены выделять триллионы долларов из средств налогоплательщиков.