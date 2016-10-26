Акция по ранней диагностике рака молочной железы проходит в Минске

Новости Беларуси. Акция по ранней диагностике заболеваний молочной железы 26 октября проходит в Минске. С 9 до 15 часов в поликлиниках будут вести прием врачи-онкологи. Предварительно записываться к специалистам не нужно. Сегодня также открыты двери онкологического диспансера. При подозрении на наличие новообразований врач направит на дополнительные исследования.

Ежегодно в мире октябрь проходит под знаком повышения информированности об этой болезни.

На рак молочной железы приходится 10% мировой онкологической заболеваемости.

Успех в лечении во многом зависит от ранней диагностики, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.