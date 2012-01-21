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Акция «Оккупируй суды» пришла на смену движению «Оккупируй Уолл-стрит» в Вашингтоне

21 января 2012 15:23
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Сотни человек собрались у федеральных учреждений американской столицы. Некоторые пытались захватить здание Верховного суда. Полиция арестовала 12 наиболее рьяных активистов.

Американцы требовали изменения судебной системы, которая, по их мнению, защищает интересы горстки богачей. Простым же гражданам приходится надеяться только на себя.

А в Сан-Франциско и ряде других городов сотни сторонников движения «Оккупируй Уолл-Стрит» организовали акции у стен банков. Они приковали себя цепями к дверям финансовых учреждений. Полиция задержала более десяти человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция «Оккупируй суды» пришла на смену движению «Оккупируй Уолл-стрит» в Вашингтоне-1

Акция «Оккупируй суды» пришла на смену движению «Оккупируй Уолл-стрит» в Вашингтоне-3

Акция «Оккупируй суды» пришла на смену движению «Оккупируй Уолл-стрит» в Вашингтоне-5

Акция «Оккупируй суды» пришла на смену движению «Оккупируй Уолл-стрит» в Вашингтоне-7

Акция «Оккупируй суды» пришла на смену движению «Оккупируй Уолл-стрит» в Вашингтоне-9

Акция «Оккупируй суды» пришла на смену движению «Оккупируй Уолл-стрит» в Вашингтоне-11

Акция «Оккупируй суды» пришла на смену движению «Оккупируй Уолл-стрит» в Вашингтоне-13

Акция «Оккупируй суды» пришла на смену движению «Оккупируй Уолл-стрит» в Вашингтоне-15

# общество # Фотофакт

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