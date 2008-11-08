Акция "Мечты сбываются" прошла в Могилевской области

В ней приняли участие знаменитые спортсмены и звёзды белорусской эстрады. Воспитанники из многодетных семей смогли не только получить подарки, но и познакомиться с известными людьми. На время встречи с олимпийцами улицы Быхова практически опустели. Организаторы проекта утверждают, что так случалось во всех 30 городах, где акция с говорящим названием "Мечты сбываются" уже побывала.



Шестеро приемных детей Марины Журавлевой поняли, что подарки - это по-настоящему, только на сцене. Мальчишки из этой семьи особенно волновались. Ещё летом они по телевизору следили за призовым заплывом наших каноистов. А сегодня пожимают этим парням руки.



9 приёмных семей, а также Быховский социальный приют в полном составе поверили сегодня в мечту. Компьютеры, бытовая техника, спортинвентарь. Но главное – общение с кумирами.