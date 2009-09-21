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Акция «День без автомобиля» пройдёт 22 сентября в Беларуси

21 сентября 2009 09:23
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Акцию МВД Беларуси проведёт совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерством транспорта и коммуникаций.

Главные лозунги – «Скажи нет выхлопным газам», «Скажи нет городским пробкам», «Скажи да здоровому образу жизни». Об этом сообщили в Госавтоинспекции МВД Беларуси. Главная задача акции – ограничить использование гражданами автомашин для личных, производственных и служебных нужд.

Как отметили в ГАИ, проведение в крупных белорусских городах Дня без автомобиля будет способствовать снижению уровня вредного воздействия транспорта на окружающую среду, улучшению условий проживания населения, а также снижению аварийности на дорогах страны, сообщает БЕЛТА.

# общество

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