Акция «Час Земли»: самые знаменитые достопримечательности мира на час растворились в темноте

Свет был выключен 27 марта в 20.30 по местному времени в 125 странах мира.

По замыслу организаторов акции "Час Земли", 60 минут, проведенные без электричества, помогут улучшить экологическую ситуацию на планете.

В таинственную полутьму погрузился греческий Акрополь, египетские пирамиды, лондонский Биг Бен и бранденбургские ворота. Во Франции на час обесточили Лувр, собор Парижской Богоматери и Елисейский дворец. Погасли огни небоскребов Нью-Йорка. В Сиднее растворился в ночи знаменитый мост Харбор-Бридж и здание оперы.

Напомним, именно в этом городе три года назад акция впервые стартовала.