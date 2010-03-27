Акция «Час Земли»: более миллиарда человек продемонстрируют обеспокоенность в связи с изменением климата

Более миллиарда человек в 6 тысячах городов мира продемонстрируют сегодня обеспокоенность изменением климата.

В полдевятого вечера они погасят свет на один час.

Глобальную акцию «Час Земли» Беларусь поддержит второй раз. О своей готовности заявили Мингорисполком, все министерства республики, Госпогранкомитет, Госкомитет по науке и технологиям. А также администрации, предприятия, организации и учебные заведения многих городов страны.

Эстафету «Часа Земли» уже начали австралийцы. На 60 минут была отключена подсветка главного символа пятого континента – Здания Сиднейской оперы. Теперь на очереди Олимпийский стадион – Птичье гнездо в Пекине, лондонский Биг Бен, Эмпайр стейт в Нью-Йорке и вместе с ними – Национальная библиотека Беларуси.

Станислав Касперович, заместитель директора по экономике, режиму и эксплуатации Национальной библиотеки:

Было принято решение отключить здание Национальной библиотеки. Каждая семья может выключить полдевятого вечера свет в своих квартирах, дабы не только сэкономить электричество, но и привлечь внимание окружающих.