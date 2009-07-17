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Акции протеста в Гондурасе продолжаются

17 июля 2009 08:00
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В столице страны сторонники свергнутого президента Мануэля Селайи перекрыли крупное шоссе. Демонстранты требуют возвращения законно избранного главы государства и восстановления его в должности. На завтра назначены переговоры Мануэля Селайи с представителями временного правительства страны. Ранее исполняющий обязанности главы Гондураса Роберто Мичелетти заявил, что готов уйти в отставку, если свергнутый президент не вернется в страну. Мануэль Селайя, в свою очередь, призвал народ Гондураса к актам гражданского неповиновения и сообщил о скором возвращении на родину.
# общество

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